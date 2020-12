Inglese, lo spauracchio degli italiani. Eppure non è una minaccia, ma una possibilità (Di domenica 13 dicembre 2020) di Giovanni Vacca Da alcuni decenni a questa parte siamo all’interno di una triplice rivoluzione: una rivoluzione economica (la globalizzazione), una rivoluzione tecnologica (la digitalizzazione), una rivoluzione linguistica (l’internazionalizzazione dell’Inglese). Gli italiani, pare, hanno digerito o almeno accettato le prime due ma faticano ad accogliere la terza. Da quando è invalso il termine lockdown (che viene quasi sempre pronunciato con l’accento sbagliato, sulla seconda sillaba quando dovrebbe essere sulla prima), assistiamo a una ripresa di un mai scomparso patriottismo linguistico che, nel nobile intento di salvare la grande tradizione della lingua italiana, se la prende col bersaglio sbagliato: l’Inglese. L’Inglese, come è noto, è da sempre uno dei problemi principali nella formazione scolastica e culturale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) di Giovanni Vacca Da alcuni decenni a questa parte siamo all’interno di una triplice rivoluzione: una rivoluzione economica (la globalizzazione), una rivoluzione tecnologica (la digitalizzazione), una rivoluzione linguistica (l’internazionalizzazione dell’). Gli, pare, hanno digerito o almeno accettato le prime due ma faticano ad accogliere la terza. Da quando è invalso il termine lockdown (che viene quasi sempre pronunciato con l’accento sbagliato, sulla seconda sillaba quando dovrebbe essere sulla prima), assistiamo a una ripresa di un mai scomparso patriottismo linguistico che, nel nobile intento di salvare la grande tradizione della lingua italiana, se la prende col bersaglio sbagliato: l’. L’, come è noto, è da sempre uno dei problemi principali nella formazione scolastica e culturale ...

