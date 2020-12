Il dolore di Francesco Oppini per la morte della ex | Non so come ho fatto a uscirne

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 13 dicembre 2020) Novella Toloni Ospite di Verissimo il figlio di Alba Parietti ha rivissuto i tragici eventi che hanno segnato i suoi vent'anni quando perse, in un incidente stradale, la fidanzata Luana Sorrisi e lacrime pernella prima intervista, rilasciata a Verissimo, dopo il suo addio al Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti è stato ospite di Silvia Toffanin nel programma di Canale 5 per ripercorrere la sua incredibile esperienza nel reality. E non sono mancati i momenti di commozione per i lutti che purtroppo il destino gli ha posto davanti nel corsosua vita. nodo 1770830 La commozione è arrivata forteun pugno dritto nello stomaco quando la conduttrice gli ha mostrato una foto di Giuseppe Lanza di Scalea, ex compagno di Alba Parietti, morto il 20 ottobre scorso quando lui ...