Giulia De Lellis ha avuto un lutto? Cuore spezzato | spunta un indizio FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 13 dicembre 2020) In questi giorni, i fan diDesi stanno molto preoccupando in quanto pare che la ragazza abbia subito un. Al momento lei non ha dato spiegazioni di quanto accaduto, ma si è limitata semplicemente a condividere l’immagine di un. Alcune pagine di gossip che la seguono con ammirazione e devozione, però, hanno ritenuto che il motivo del gesto diabbia a che fare con un problema familiare e non con la situazione sentimentale. Vediamo i dettagli. Il possibilediDeha pubblicato l’immagine di uno sfondo nero con al di sopra un. I fan che la seguono, allora, hanno cominciato a fare delle supposizioni in merito ...