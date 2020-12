Genoa, Maran: «Juventus fatta di campioni. Mi dispiace per i miei» (Di domenica 13 dicembre 2020) Rolando Maran, tecnico del Genoa, ha parlato dopo la sconfitta contro la Juventus. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossoblù Rolando Maran, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con la Juventus. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 LA GARA – «Ha prevalso un po’ la stanchezza. La Juve è fatta di campioni, ti fanno correre molto. Mi dispiace veramente tanto per i ragazzi, hanno cercato di dare tutto e forse potevo aiutarli anche io. Mi spiace, hanno sempre cercato di essere compatti e fare una gara di sacrificio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Rolando, tecnico del, ha parlato dopo la sconfitta contro la. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossoblù Rolando, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con la. LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 LA GARA – «Ha prevalso un po’ la stanchezza. La Juve èdi, ti fanno correre molto. Miveramente tanto per i ragazzi, hanno cercato di dare tutto e forse potevo aiutarli anche io. Mi spiace, hanno sempre cercato di essere compatti e fare una gara di sacrificio». Leggi su Calcionews24.com

