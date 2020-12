Fisco | fonti p Chigi | ' sfiora i 10 mln importo già accumulato per rimborsi cashback'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 dicembre 2020) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Con 2,5 milioni di transazioni effettuate e già acquisite dal sistema, nella mattinata odierna l'totale deiaccumulati per l'Extradi Natalei 10 milioni di euro. Inoltre, sale a 52mila il numero dei partecipanti che ha già raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni necessarie per ottenere il rimborso del 10% sugli acquisti effettuati con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020". Lo si apprende dadi Palazzo. "Si ricorda che le transazioni relative agli acquisti effettuati nell'ambito del programma possono richiedere fino a tre giorni lavorativi per essere visualizzate. Inoltre, prima di procedere agli acquisti, è necessario accertarsi di avere attivato per illo ...