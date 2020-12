Eki è il nuovo vincitore di All Together Now | commozione in studio

(Di domenica 13 dicembre 2020) E anche la terza edizione di AllNow è giunta il termine. Il talent show condotto da Michelle Hunziker quest’anno ha avuto molto successo, riuscendosi ad aggiudicare un posto nella prima serata del sabato. Ieri, 12 novembre, è infatti andata in onda la puntata finale, in cui il Muro e la giuria hanno decretato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

figarolove3 : Bravo Eki! Se fossi produttore dell’oki ti chiamerei subito per la musica del nuovo spot intanto ?? #alltogheternow - erika_b89 : Eki è stato stupido a scegliere come seconda esibizione di nuovo Michael Jackson, ha rischiato #AllTogetherNow - Gianluka94 : Eki mi piace ma cantare di nuovo Michael Jackson è un azzardo #alltogheternow -

L’indonesiano 33enne Kam “Eki” Cahayadi ha trionfato ad “All Together Now” aggiudicandosi così il primo premio di 50mila euro. Eki nella prima manche ha cantato “Billie Jean”di Michael Jackson, poi “M ...Dopo sei puntate e altrettante eliminazioni intermedie, il game show musicale All Together Now ha eletto il suo terzo vincitore in questa inedita edizione 2020 totalmente rinnovata nelle meccaniche. D ...