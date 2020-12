Donne nella storia Le mille vite di Lee Miller

Leggi su iodonna

(Di domenica 13 dicembre 2020) Theodorer è uno stimato ingegnere della provincia americana che coltiva l’hobby di un’arte nuova, la fotografia. È una fredda mattina di dicembre del 1915 quando chiede alla figlia di posare per uno scatto artistico e inusuale. Elizabeth, detta Li-Li, ha solo otto anni e acconsente divertita a farsi riprendere nuda, incorniciata da un paesaggio innevato da brividi. C’è qualcosa di scabroso e di insolito in questa foto, che non rientrarassicurante tradizione degli album di ricordi familiari. Eppure lo sguardo di Elizabeth non tradisce imbarazzo né pudore. Lei seguirebbe il padre ovunque, è il suo eroe, e partecipa sin da piccola agli incantesimi della camera oscura, dove prendono vita le immagini che il padre coglie con la sua scatola magica. Leer con soldati statunitensi nel 1944. Le foto di questo articolo sono ...