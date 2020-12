Concerto di Natale 2020: nel cast Renato Zero, Amy Macdonald, Emma e Arisa (Di domenica 13 dicembre 2020) Emma “Anche nello smarrimento provocato dalla pandemia, la vostra creatività può generare luce”. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza i promotori, gli organizzatori e gli artisti che animeranno la XXVIII edizione del Concerto di Natale. L’evento, la cui messa in onda è prevista come tradizione la sera del 24 dicembre su Canale5, è stato registrato ieri e vedrà alternasi sul palco dell’Auditorium di Via della Conciliazione in Roma, grandi artisti italiani ed internazionali del pop, del rock, del soul, del gospel e della lirica. Nella serata, condotta per il secondo anno consecutivo da Federica Panicucci con la partecipazione di Don Davide Banzato, si esibiranno per festeggiare insieme la ricorrenza del Natale in un Concerto che ripropone i motivi più classici e più evocativi della festa: ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 13 dicembre 2020)“Anche nello smarrimento provocato dalla pandemia, la vostra creatività può generare luce”. Lo ha detto Papa Francesco ricevendo in udienza i promotori, gli organizzatori e gli artisti che animeranno la XXVIII edizione deldi. L’evento, la cui messa in onda è prevista come tradizione la sera del 24 dicembre su Canale5, è stato registrato ieri e vedrà alternasi sul palco dell’Auditorium di Via della Conciliazione in Roma, grandi artisti italiani ed internazionali del pop, del rock, del soul, del gospel e della lirica. Nella serata, condotta per il secondo anno consecutivo da Federica Panicucci con la partecipazione di Don Davide Banzato, si esibiranno per festeggiare insieme la ricorrenza delin unche ripropone i motivi più classici e più evocativi della festa: ...

teatrolafenice : ?? Il Concerto di Natale di quest'anno live qui - repubblica : Usa, uomo armato ucciso dalla polizia al concerto di Natale nella cattedrale di New York - fanpage : Terrore a New York. Un uomo ha aperto il fuoco all'esterno della celebre cattedrale di Saint John the Divine di Man… - TuttoQuaNews : RT @RepubblicaTv: Andrea Bocelli con la piccola Virginia insieme sul palco per 'Hallelujah': Suggestiva esibizione di Andrea Bocelli durant… - vco24news : CONCERTO DI NATALE ON LINE -