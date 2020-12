Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2020-2021: Roeiseland nuova leader. Dorothea Wierer quinta a -86 (Di domenica 13 dicembre 2020) Marte Olsbu Roeiseland è la nuova leader della Classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon. La norvegese ha vinto l’inseguimento di Hochfilzen ed è balzata in testa alla graduatoria con 271 punti. La nordica si è impossessata del pettorale giallo e ora ha 6 punti di vantaggio sulla bielorussa Darzina Alimbekava, oggi ottima seconda dopo aver vinto la sprint due giorni fa. Alle loro spalle si trova la svedese Hanna Oeberg (oggi protagonista di una furiosa rimonta fino al quarto posto), mentre la nostra Dorothea Wierer è quinta: la detentrice della Sfera di Cristallo è attardata di 86 punti dalla vetta. Di seguito la Classifica generale della ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Marte Olsbuè ladellagenerale delladeldi. La norvegese ha vinto l’inseguimento di Hochfilzen ed è balzata in testa alla graduatoria con 271 punti. La nordica si è impossessata del pettorale giallo e ora ha 6 punti di vantaggio sulla bielorussa Darzina Alimbekava, oggi ottima seconda dopo aver vinto la sprint due giorni fa. Alle loro spalle si trova la svedese Hanna Oeberg (oggi protagonista di una furiosa rimonta fino al quarto posto), mentre la nostra: la detentrice della Sfera di Cristallo è attardata di 86 punti dalla vetta. Di seguito lagenerale della ...

