Chi voleva Maradona morto? La risposta di Diego jr gela lo studio della d’Urso (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dichiarazioni molto importanti e che cercano di far luce su tutti i misteri ancora sospesi sulla morte del Pibe de Oro, Diego Armando Maradona. Il mondo intero si interroga ancora su tutti i punti misteriosi sulla morte di Maradona che anche ora crea forti polemiche in Argentina e non solo. Molteplici video sono stati mostrati durante la trasmissione Live non è la d’Urso dove Maradona molteplici volte ha mostrato di avere fra le mani un bicchiere di vino. Molteplici versioni ci sono sulla faccenda e chiarezza non è stata ancora fatta. Il problema della questione alcolici è solo uno dei tanti che ancora non riesce a trovare soluzione. Troppi tasselli da dover comprendere e mettere a posto per ripercorrere le tappe della morte del calciatore più famoso ... Leggi su instanews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dichiarazioni molto importanti e che cercano di far luce su tutti i misteri ancora sospesi sulla morte del Pibe de Oro,Armando. Il mondo intero si interroga ancora su tutti i punti misteriosi sulla morte diche anche ora crea forti polemiche in Argentina e non solo. Molteplici video sono stati mostrati durante la trasmissione Live non è ladovemolteplici volte ha mostrato di avere fra le mani un bicchiere di vino. Molteplici versioni ci sono sulla faccenda e chiarezza non è stata ancora fatta. Il problemaquestione alcolici è solo uno dei tanti che ancora non riesce a trovare soluzione. Troppi tasselli da dover comprendere e mettere a posto per ripercorrere le tappemorte del calciatore più famoso ...

