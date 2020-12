Chi è Simone Pontesilli, il “compagno di vita” di Ferzan Ozpetek (Di domenica 13 dicembre 2020) Simone Pontesilli, regista, membro della giuria di Sanremo 2019 e scrittore: Ferzan Ozpetek è un personaggio dalla fama internazionale che non ha certo bisogno di presentazioni (oltre ad aver lavorate con le attrici italiane più famose, ha film distribuiti in tutto il mondo). Nato a Istanbul il 3 febbraio 1959 (Acquario), si è avvicinato al nostro Paese nel periodo universitario e non l’ha più lasciato. Tra i suoi film più famosi ricordiamo: Le fate ignoranti (2001), Saturno contro (2007), Un giorno perfetto(2008), Rosso Istanbul (2017). La loro storia va avanti dai primi anni 2000: dopo quattordici anni di convivenza, il 27 settembre 2016, i due si sono sposati (si tratta ovviamente di un’unione civile) nella sala consiliare del Campidoglio di Roma, la città dove vivono. La cerimonia si è tenuta in gran ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020), regista, membro della giuria di Sanremo 2019 e scrittore:è un personaggio dalla fama internazionale che non ha certo bisogno di presentazioni (oltre ad aver lavorate con le attrici italiane più famose, ha film distribuiti in tutto il mondo). Nato a Istanbul il 3 febbraio 1959 (Acquario), si è avvicinato al nostro Paese nel periodo universitario e non l’ha più lasciato. Tra i suoi film più famosi ricordiamo: Le fate ignoranti (2001), Saturno contro (2007), Un giorno perfetto(2008), Rosso Istanbul (2017). La loro storia va avanti dai primi anni 2000: dopo quattordici anni di convivenza, il 27 settembre 2016, i due si sono sposati (si tratta ovviamente di un’unione civile) nella sala consiliare del Campidoglio di Roma, la città dove vivono. La cerimonia si è tenuta in gran ...

