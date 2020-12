Calano contagi e morti 498 I vaccini slittano a metà gennaio | Arcuri smentisce Speranza

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 13 dicembre 2020) Buone notizie sul fronte Covid, anche se i dati risentono del numero di tamponi più basso effettuato nel fine settimana. Sono 17.938 ida coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso dal ministero della Salute. In calo il numero dei decessi con 484(ieri 649) che portano il totale delle vittime a 64.520 da inizio emergenza. Sono 27.735 le persone ricoverate con sintomi, 3.158 quelle in terapia intensiva. Le persone attualmente positive in Italia sono 686.031 (+1.183) mentre i guariti ammontano a 1.093.161 (+16.270). Sono i dati del Ministero della Salute pubblicati sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le regioni piùate, si registrano 4.092 nuovi casi in Veneto, 2.335 in Lombardia e 1.940 in Emilia Romagna. Covid, il vaccino già slitta a...