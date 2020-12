Cagliari-Inter, il fischio d’inizio slitta alle 12:45: problemi alla regia (Di domenica 13 dicembre 2020) Cagliari-Inter comincerà alle ore 12:45. Quindici minuti di ritardo per il fischio d’inizio del lunch match domenicale in programma alla Sardegna Arena. Il ritardo è dovuto ad alcuni problemi alla regia della Lega Serie A che non hanno permesso la regolare programmazione del match valevole per l’undicesima giornata. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020)cominceràore 12:45. Quindici minuti di ritardo per ildel lunch match domenicale in programmaSardegna Arena. Il ritardo è dovuto ad alcunidella Lega Serie A che non hanno permesso la regolare programmazione del match valevole per l’undicesima giornata. SportFace.

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - Inter : ?? | CAGLIARI Eccoci alla Sardegna Arena ????? #CagliariInter ?? #FORZAINTER ???? - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Cagliari-Inter posticipata di un quarto d'ora Ritardo dovuto a problemi di produzione tv… - Si_Madun67 : RT @mrfc100: Cagliari vs Inter - maldiniforever3 : RT @unfair_play: Cagliari-Inter inizierà in ritardo. Bisogna convincere Eriksen che sarà davvero titolare. #CagliariInter -