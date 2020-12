Cagliari-Inter 1-3: le pagelle dei nerazzurri di Antonio Conte (Di domenica 13 dicembre 2020) Le pagelle dell'Inter di Antonio Conte dopo la vittoria per 3-1 ottenuta in casa del Cagliari in Serie A. Leggi su 90min (Di domenica 13 dicembre 2020) Ledell'didopo la vittoria per 3-1 ottenuta in casa delin Serie A.

Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo a Cagliari, risultato a dir poco beffardo per quanto visto sin qui... ??… - Inter : ?? | CAGLIARI Eccoci alla Sardegna Arena ????? #CagliariInter ?? #FORZAINTER ???? - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - fcin1908it : Orgoglio Inter, battuto il Cagliari. Tutta la soddisfazione di Steven Zhang: 'Noi non...' - - MarcoLorux : RT @FabRavezzani: L’Inter vince con pieno merito contro un Cagliari oggettivamente inferiore. Grandissimo Barella, bene anche i cambi, che… -