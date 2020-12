Boschi: non vogliamo crisi o rimpasto ma Conte coinvolga Camere (Di domenica 13 dicembre 2020) "Non vogliamo nessuna crisi, lo ha chiarito anche Renzi. E anche l'argomento rimpasto per noi è chiuso. Possiamo però dire che pur sostenendo il governo, non siamo yes men o yes women? Non possiamo dire sempre sì. Possiamo dire che 9 miliardi sulla sanità sono troppo pochi?". Lo ha detto la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, ospite di Mezz'ora in più su RaiTre. "Noi ci auguriamo che non ci sia nessuna crisi, ma non a tutti i costi. Non è che per andare avanti possiamo far finta di nulla e accettare che si perda la più grande osccasione per il Paese"."La priorità è cosa fare di quei soldi, poi penseremo a chi li spende. La task force di Conte ha lasciato molti dubbi, ci è sembrato un modo per aggirare le istituzioni. Conte deve coinvolgerci, deve ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 dicembre 2020) "Nonnessuna, lo ha chiarito anche Renzi. E anche l'argomentoper noi è chiuso. Possiamo però dire che pur sostenendo il governo, non siamo yes men o yes women? Non possiamo dire sempre sì. Possiamo dire che 9 miliardi sulla sanità sono troppo pochi?". Lo ha detto la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena, ospite di Mezz'ora in più su RaiTre. "Noi ci auguriamo che non ci sia nessuna, ma non a tutti i costi. Non è che per andare avanti possiamo far finta di nulla e accettare che si perda la più grande osccasione per il Paese"."La priorità è cosa fare di quei soldi, poi penseremo a chi li spende. La task force diha lasciato molti dubbi, ci è sembrato un modo per aggirare le istituzioni.deve coinvolgerci, deve ...

