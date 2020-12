Volley, Superlega: il programma della 14a giornata (Di sabato 12 dicembre 2020) La Superlega è pronta a scendere in campo per disputare il terzo turno di ritorno di campionato; a differenza della 13a giornata, in questo weekend tornano le gare rinviate sempre ovviamente a causa del Covid-19. Le due squadre lombarde, Milano e Monza, e le rispettive avversare, Vibo e Verona, non scenderanno infatti in campo; oltre a campionato e Champions League, la Superlega ha dato il via anche ai recuperi dei match. Scopriamo insieme il programma delle partite della 14a giornata di Superlega. Le partite della 14a giornata Il terzo turno del girone di ritorno sarà disputato su tre giorni; Perugia e Lube, e le loro sfidanti, giocheranno infatti di lunedì per concedere alle prime due qualche giorno di ripresa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Laè pronta a scendere in campo per disputare il terzo turno di ritorno di campionato; a differenza13a, in questo weekend tornano le gare rinviate sempre ovviamente a causa del Covid-19. Le due squadre lombarde, Milano e Monza, e le rispettive avversare, Vibo e Verona, non scenderanno infatti in campo; oltre a campionato e Champions League, laha dato il via anche ai recuperi dei match. Scopriamo insieme ildelle partite14adi. Le partite14aIl terzo turno del girone di ritorno sarà disputato su tre giorni; Perugia e Lube, e le loro sfidanti, giocheranno infatti di lunedì per concedere alle prime due qualche giorno di ripresa ...

VBTV2002 : RT @PowervolleyMI: ?? l SOCIAL ? Indagine su #VcomeVolley sui social di #Superlega. Crescita record per Milano che fa segnare un + 53.3 k i… - miyamaennreisou : RT @PowervolleyMI: ?? l SOCIAL ? Indagine su #VcomeVolley sui social di #Superlega. Crescita record per Milano che fa segnare un + 53.3 k i… - Omacchi_ranger : RT @PowervolleyMI: ?? l SOCIAL ? Indagine su #VcomeVolley sui social di #Superlega. Crescita record per Milano che fa segnare un + 53.3 k i… -