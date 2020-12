Traffico Roma del 12-12-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 dicembre 2020) Luceverdeuna buona serata Ben ritrovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi sulla Lungotevere si rallenta tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Regina Margherita verso Ponte Milvio rallentamenti anche sul ponte Regina Margherita da Piazza della Libertà fino a Piazzale Flaminio verso Corso d’Italia Primavallerallentato su via di Boccea 3 via di Val Cannuta e dei giureconsulti In entrambe le direzioni possibili difficoltà di circolazione per una manifestazione in piazza Benedetto Cairoli sulla via Tuscolanarallentato tra via del Quadraro in Piazza di Cinecittà In entrambe le direzioni Sulla via Ostiense possibili difficoltà di circolazione per semafori spenti all’altezza di via valco di San Paolo sulla Pontina Code in uscita dalla città da Spinaceto a Castel di Decima verso Latina per quanto riguarda il ...