Terrorista di Al Qaeda torna in libertà | “E’ troppo grasso | in carcere il Covid-19 lo ucciderebbe”

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 12 dicembre 2020) Un ex fedelissimo di Osama bin Laden, condannato per due attentati nel 1998, è ufficialmenteto in. La sentenza del giudice federale di Manhattan, emanata questa settimana, ha precisato che ilera “obeso” e avrebbe rischiato la morte nel caso avesse contratto il-19 dietro le sbarre. Adel Abdel Bary, 60 anni, aveva trascorso 21 anni in una prigione del New Jersey per il suo ruolo negli attentati messi a segno da Alnel 1998 contro due ambasciate statunitensi in Africa. Attentati che uccisero in tutto 224 persone, di cui 12 di nazionalità USA. “L’obesità dell’imputato e l’età piuttosto avanzata rendono il-19 significativamente più rischioso per lui che per le altre persone”, si legge nel dispositivo emesso ...