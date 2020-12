Serie A, oggi si conclude l’undicesima giornata. Ecco il programma (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo il successo del Sassuolo sul Benevento nell’anticipo di venerdì, il sabato di Serie A ha visto le vittorie di Crotone, Udinese ed Hellas Verona. La domenica dell’undicesimo turno del massimo campionato italiano prevede le restanti sei gare, Ecco il programma: VENERDÌ 11 DICEMBRE Sassuolo-Benevento 1-0 SABATO 12 DICEMBRE Crotone-Spezia 4-1 Torino-Udinese 2-3 Lazio-Verona 1-2 DOMENICA 13 DICEMBRE Cagliari-Inter ore 12.30 Atalanta-Fiorentina ore 15.00 Bologna-Roma ore 15.00 Napoli-Sampdoria ore 15.00 Genoa-Juventus ore 18.00 Milan-Parma ore 20.45 Foto: logo Serie A L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo il successo del Sassuolo sul Benevento nell’anticipo di venerdì, il sabato diA ha visto le vittorie di Crotone, Udinese ed Hellas Verona. La domenica dell’undicesimo turno del massimo campionato italiano prevede le restanti sei gare,il: VENERDÌ 11 DICEMBRE Sassuolo-Benevento 1-0 SABATO 12 DICEMBRE Crotone-Spezia 4-1 Torino-Udinese 2-3 Lazio-Verona 1-2 DOMENICA 13 DICEMBRE Cagliari-Inter ore 12.30 Atalanta-Fiorentina ore 15.00 Bologna-Roma ore 15.00 Napoli-Sampdoria ore 15.00 Genoa-Juventus ore 18.00 Milan-Parma ore 20.45 Foto: logoA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

