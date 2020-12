Rita Rusic choc a Verissimo: 'Vittorio Cecchi Gori? Non accetterò più che qualcuno alzi le mani...'. Toffanin incredula (Di sabato 12 dicembre 2020) Rita Rusic choc a : ' Vittorio Cecchi Gori? Non accetterò più che qualcuno alzi le mani... '. incredula. Oggi, la produttrice ed ex gieffina è stata ospite nel salotto di Canale 5 e ha raccontato ... Leggi su leggo (Di sabato 12 dicembre 2020)a : '? Nonpiù chele... '.. Oggi, la produttrice ed ex gieffina è stata ospite nel salotto di Canale 5 e ha raccontato ...

ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Rita Rusic: l'intervista integrale' su Mediaset Play - zazoomblog : Rita Rusic su Vittorio Cecchi Gori: Era diventato molto aggressivo e poi mi ha tolto tutto - #Rusic #Vittorio… - Allison22545604 : RT @salvatrash1: Rita Rusic un'altra concorrente che l'Italia non ha mai meritato. #Verissimo - infoitcultura : Rita Rusic contro l’ex marito Cecchi Gori: “Era diventato aggressivo” - infoitcultura : Vittorio Cecchi Gori ex marito Rita Rusic: il vero motivo per cui si sono lasciati -