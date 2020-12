Random | la playlist per GQ

Leggi su gqitalia

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ha solo 19 annie da quando, incontrato il produttore Zenit, con cui ha sformato il primo album Ragazzo oro (2018), lasciando l'autotune e prendendo sempre più confidenza con la propria voce e parallelamente con le proprie parole, è sbocciato prima in una delle prime stelle musicali di TikTok (con Chiasso, hit estiva velocemente scresciuta a brano virale sul social e di lì a triplo disco di platino), quindi, di singolo in singolo, anche a personaggio mainstream, lanciato definitivamente quest'anno da Amici Speciali (di Maria De Filippi). Il 2020 è stato per lui anche il singolo MARIONETTE feat. Carl Brave (doppio platino) e l'EP Montagne Russe, che, uscito a giugno, ora si fa raccolta digital arricchita dei singoli Nudi Nel Letto, Ritornerai 2 e Sono Luce, questo uscito in contemporanea e prodotto da Zenit insieme, per la prima volta, a SHABLO. Con oltre 140 ...