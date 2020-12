Pjaca: «Juve forte anche prima del Barcellona, non lo sono diventati ora» (Di sabato 12 dicembre 2020) Marko Pjaca parla alla vigilia del match con la Juve. Le parole dell’attaccante del Genoa, che domani sfiderà il suo passato Intervenuto a Sky Sport, Marko Pjaca ha parlato alla vigilia del match con la Juve. Le parole del giocatore del Genoa. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JuveNEWS24 Barcellona Juve – «Hanno fatto una grande partita, facendo vedere di essere forti. Hanno meritato di vincere 3-0. Se fanno più paura adesso? Non lo so. Ma erano forti anche prima di questa partita, non lo sono diventati ora». RONALDO – «È un ragazzo che parla tanto con i giovani e dà ottimi consigli, da lui si può imparare tanto» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Markoparla alla vigilia del match con la. Le parole dell’attaccante del Genoa, che domani sfiderà il suo passato Intervenuto a Sky Sport, Markoha parlato alla vigilia del match con la. Le parole del giocatore del Genoa. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS24– «Hanno fatto una grande partita, facendo vedere di essere forti. Hanno meritato di vincere 3-0. Se fanno più paura adesso? Non lo so. Ma erano fortidi questa partita, non loora». RONALDO – «È un ragazzo che parla tanto con i giovani e dà ottimi consigli, da lui si può imparare tanto» Leggi su Calcionews24.com

