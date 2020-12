(Di domenica 13 dicembre 2020) Dal fronte della pandemia ieri è arrivata una notizia importante: per la prima volta dall'apparizione del -19 la Lombardia ha perso lo scettro della regione italiana più colpita e lo ha passato alla ...

ziozetti : @kryptondaddy @Happy4Trigger Se, magari! Guarda qua chi ci guadagna veramente: - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #covid, #ospedali e #terapie intensive, il Sud regge meglio del Nord - GiovannaMassa16 : @lorepregliasco @gasparripdl Forse semplicemente non sta funzionando il sistema sanitario: non ci sono terapie a do… - ilmessaggeroit : #covid, #ospedali e #terapie intensive, il Sud regge meglio del Nord - TitiRode : RT @Cartabellotta: #COVID19: report @GIMBE 1-8 dicembre ??Epidemia rallenta ??Rapporto positivi/casi testati stabile ??Netta riduzione tamponi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedali terapie

Negli ospedali vi sono 2.865 pazienti nei reparti ordinari (+50) e 357 (+11) nelle terapie intensive. Nuova forte impennata dei casi Covid in Veneto, che registra 4.197 nuovi contagi nelle ultime 24 o ...ovid Veneto, positivi oltre quota 82mila, sono 2.961 i nuovi casi e... Il virus... 6 DICEMBRE Coronavirus Veneto, 1850 nuovi positivi e 16 morti nella notte.... I DATI Covid in Veneto: 1287 i nuovi co ...