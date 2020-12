Milano: metro M1, approvato progetto fattibilità per prolungamento a Baggio (2) (Di sabato 12 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Il progetto di prolungamento della M1 da Bisceglie a Baggio prosegue l'iter necessario nei tempi concordati", afferma Marco Granelli assessore alla Mobilità. "Nel settembre del 2016 abbiamo acquisito gli 8 milioni del Patto per Milano con il Governo che ci hanno consentito di dare impulso alla progettazione; a dicembre 2018 abbiamo partecipato al bando del Ministero per le Infrastrutture che assegnava risorse per le città in tema di trasporto pubblico di massa e così abbiamo acquisito 210 milioni di euro, a cui il Comune aggiunge 140 milioni di euro per arrivare ai 350 necessari realizzare un'opera importante per decine di migliaia di cittadini di Milano e della Città metropolitana. Ora il progetto ha compiuto un ulteriore passo e si procede verso il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Ildidella M1 da Bisceglie aprosegue l'iter necessario nei tempi concordati", afferma Marco Granelli assessore alla Mobilità. "Nel settembre del 2016 abbiamo acquisito gli 8 milioni del Patto percon il Governo che ci hanno consentito di dare impulso alla progettazione; a dicembre 2018 abbiamo partecipato al bando del Ministero per le Infrastrutture che assegnava risorse per le città in tema di trasporto pubblico di massa e così abbiamo acquisito 210 milioni di euro, a cui il Comune aggiunge 140 milioni di euro per arrivare ai 350 necessari realizzare un'opera importante per decine di migliaia di cittadini die della Cittàpolitana. Ora ilha compiuto un ulteriore passo e si procede verso il ...

