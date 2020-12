Milano: al via 'progetto Gift' per regalare giocattoli ai bambini in difficoltà (2) (Di sabato 12 dicembre 2020) (Adnkronos) - Sul sito dell'iniziativa www.progettoGift.it, tutti coloro che desidereranno partecipare all'iniziativa troveranno i link diretti agli shop online dei negozianti aderenti, dove sarà possibile trovare una lista dedicata di oggetti selezionati per i destinatari da 0 a 16 anni. I doni acquistati saranno recapitati direttamente alla logistica di Gift che provvederà alla consegna a Milano Aiuta, i cui volontari consegneranno i doni alle famiglie in difficoltà con bambini e adolescenti in occasione della distribuzione dei pacchi alimentari nel periodo natalizio. Il progetto Gift nasce nel 2004 da un'idea di Federico Gordini, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio della Lombardia. L'obiettivo è la raccolta di doni e la loro ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) (Adnkronos) - Sul sito dell'iniziativa www..it, tutti coloro che desidereranno partecipare all'iniziativa troveranno i link diretti agli shop online dei negozianti aderenti, dove sarà possibile trovare una lista dedicata di oggetti selezionati per i destinatari da 0 a 16 anni. I doni acquistati saranno recapitati direttamente alla logistica diche provvederà alla consegna aAiuta, i cui volontari consegneranno i doni alle famiglie incone adolescenti in occasione della distribuzione dei pacchi alimentari nel periodo natalizio. Ilnasce nel 2004 da un'idea di Federico Gordini, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio della Lombardia. L'obiettivo è la raccolta di doni e la loro ...

(Adnkronos) – Sul sito dell’iniziativa www.progettogift.it, tutti coloro che desidereranno partecipare all’iniziativa troveranno i link diretti agli shop online dei negozianti aderenti, dove sarà poss ...

