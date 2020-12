Lutto per il collega Gianluca Fiusco: Il cordoglio della redazione (Di sabato 12 dicembre 2020) L’editore, il direttore e la redazione di Tvio sono vicini all’amico e collega Gianluca Fiusco per la grave perdita del padre. Al nostro caro collega e alla sua famiglia, vanno le più sentite condoglianze e l’abbraccio commosso di tutta la testata. L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di sabato 12 dicembre 2020) L’editore, il direttore e ladi Tvio sono vicini all’amico eper la grave perdita del padre. Al nostro caroe alla sua famiglia, vanno le più sentite condoglianze e l’abbraccio commosso di tutta la testata. L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

juventusfc : Le convocate per #JuveRoma, qui ? - flydownbaby_ : @danitrash77 esatto speriamo comunque anche solo selvaggia andrebbe bene anche se adoro guenda la sua eliminazione… - ifthestarsshine : @alycien5 Ma dimmi tu quanti giorni di lutto doveva farsi Pierpaolo per andarvi bene. - EvaMari19467700 : Ma quanto si deve essere meschini e senza un minimo di sensibilità per andare a rubare in casa di una famiglia già… - sandybat1 : @snoopywoodlm Amarezza pura nel constatare che per certuni la sofferenza di un lutto sia solo la loro occasione pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Coronavirus. Ciclisti in lutto per la scomparsa di Andretta Il Mattino di Padova A Capalbio bandiera a mezz’asta e lutto cittadino per Madalina

Una giornata per ricordare Madalina nel giorno del suo funerale. Lo ha deciso, per la giornata di oggi, l’amministrazione di Capalbio che ha proclamato una giornata di lutto cittadino. Oggi, dunque, p ...

Funerali a Vicenza, c’era anche tutta Prato "E ora organizziamo un evento per ricordarlo"

Nel giorno del lutto un tricolore di 30 metri a Santa Lucia e un maxi-striscione sulla casa della sua infanzia: "Buon viaggio campione". In viale Galilei tutti insieme a seguire la messa. E al termine ...

Una giornata per ricordare Madalina nel giorno del suo funerale. Lo ha deciso, per la giornata di oggi, l’amministrazione di Capalbio che ha proclamato una giornata di lutto cittadino. Oggi, dunque, p ...Nel giorno del lutto un tricolore di 30 metri a Santa Lucia e un maxi-striscione sulla casa della sua infanzia: "Buon viaggio campione". In viale Galilei tutti insieme a seguire la messa. E al termine ...