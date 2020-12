L'influenza è al minino in Italia grazie all'uso delle mascherine (Di sabato 12 dicembre 2020) AGI - L'effetto Covid, o meglio l'effetto combinato mascherine-distanziamento-igiene delle mani, abbatte l'incidenza dell'influenza stagionale. Il ceppo virale influenzale di quest'anno è stato identificato in Italia per la prima volta il 29 settembre, ma la diffusione del virus è praticamente inesistente al momento nel nostro Paese. Secondo il rapporto settimanale InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità, riferito al periodo 30 novembre-6 dicembre, l'incidenza delle sindromi influenzali è "stabile e sotto la soglia basale", pari a 1,9 casi per mille assistiti. Lo scorso anno, nella stessa 49esima settimana, la curva si stava già arrampicando oltre la soglia basale, con un'incidenza di 3 casi per mille abitanti. In quella settimana si stimavano almeno 174mila casi, ... Leggi su agi (Di sabato 12 dicembre 2020) AGI - L'effetto Covid, o meglio l'effetto combinato-distanziamento-igienemani, abbatte l'incidenza dell'stagionale. Il ceppo viralele di quest'anno è stato identificato inper la prima volta il 29 settembre, ma la diffusione del virus è praticamente inesistente al momento nel nostro Paese. Secondo il rapporto settimanale InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità, riferito al periodo 30 novembre-6 dicembre, l'incidenzasindromili è "stabile e sotto la soglia basale", pari a 1,9 casi per mille assistiti. Lo scorso anno, nella stessa 49esima settimana, la curva si stava già arrampicando oltre la soglia basale, con un'incidenza di 3 casi per mille abitanti. In quella settimana si stimavano almeno 174mila casi, ...

Secondo i dati pubblicati dall'Iss, la diffusione del virus è praticamente inesistente al momento nel nostro Paese. Ma bisogna attendere la fine di dicembre per tirare le somme ...

