Ligue 1 2020/2021: il Montpellier ridimensiona il Lens, tris e vittoria (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Montpellier ha sconfitto il Lens per 2-3, nel corso della sfida valida per la quattordicesima giornata della Ligue 1 2020/2021. Dopo l’ottima (e amara) prestazione contro il Paris Saint-Germain, gli uomini di Der Zakarian hanno dimostrato la loro qualità e il loro spirito di squadra, attuando un colpo esterno dal grande valore specifico, contro un avversario in forma. Le realizzazioni di Mavididi, Mendes e Laborde hanno vanificato gli sforzi dei padroni di casa, in rete attraverso uno sfortunato autogol e un guizzo di Kakuta. Partita folle e compatta, ordinata e sregolata, insieme perfetta e imperfetta del Montpellier. vittoria meritata e importante degli ospiti, sconfitta dolorosa e delusione cocente per gli effettivi agli ordini di Haise. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Ilha sconfitto ilper 2-3, nel corso della sfida valida per la quattordicesima giornata della. Dopo l’ottima (e amara) prestazione contro il Paris Saint-Germain, gli uomini di Der Zakarian hanno dimostrato la loro qualità e il loro spirito di squadra, attuando un colpo esterno dal grande valore specifico, contro un avversario in forma. Le realizzazioni di Mavididi, Mendes e Laborde hanno vanificato gli sforzi dei padroni di casa, in rete attraverso uno sfortunato autogol e un guizzo di Kakuta. Partita folle e compatta, ordinata e sregolata, insieme perfetta e imperfetta delmeritata e importante degli ospiti, sconfitta dolorosa e delusione cocente per gli effettivi agli ordini di Haise. SportFace.

