Juve Stabia, un gol per tempo e Potenza ko: Menti amaro per Eziolino Capuano (Di sabato 12 dicembre 2020) tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na)- Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Juve Stabia ottiene il quarto risultato utile consecutivo e si piazza al sesto posto di una classifica che torna a farsi interessante. Nulla da fare per l'ex Eziolino Capuano che continua nel suo pessimo momento da quando ha preso in mano la guida tecnica del Potenza (quinto ko e nessun successo nelle ultime sei gare). Le reti. Errore sanguinoso in uscita del Potenza che lascia scoperta la retroguardia perdendo palla sulla trequarti; ad approfittarne è Fantacci che dalla destra vede il corridoio libero per Orlando sulla sinistra e l'ala gialloblù non sbaglia a tu per tu con Marcone da posizione leggermente defilata, infilando il portiere ospite sotto ...

