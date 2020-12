J-Ax: origine del nome, figlio, età, moglie – Tutto su di lui (Di sabato 12 dicembre 2020) J-Ax è un cantante rap italiano tra i più famosi ed apprezzati in Italia.Ax è nato il 5 agosto 1972 sotto il segno del Cancro, J-Ax è uno dei rapper e cantautori di maggior successo della scena musicale italiana. Dopo lo scioglimento della sua storica band, gli Articolo 31, ha iniziato la sua carriera da solista. Nel 2013 ha fondato insieme a Fedez un’etichetta discografica indipendente, chiamata Newtopia, anche se in seguito i due hanno interrotto la loro collaborazione. Scopriamo alcune curiosità sul rapper, dalla sua storia alla nascita di suo figlio Nicolas. Il nome d’arte J-Ax deriva dalla parola abbreviata Joker (J) e da Alex (Ax) abbreviazione del suo vero nome; Joker è il suo cattivo preferito (al quale, sembra, assomigli). A scuola è stato vittima di bullismo e al Corriere della Sera ha rivelato: “A scuola non c’erano ... Leggi su giornal (Di sabato 12 dicembre 2020) J-Ax è un cantante rap italiano tra i più famosi ed apprezzati in Italia.Ax è nato il 5 agosto 1972 sotto il segno del Cancro, J-Ax è uno dei rapper e cantautori di maggior successo della scena musicale italiana. Dopo lo scioglimento della sua storica band, gli Articolo 31, ha iniziato la sua carriera da solista. Nel 2013 ha fondato insieme a Fedez un’etichetta discografica indipendente, chiamata Newtopia, anche se in seguito i due hanno interrotto la loro collaborazione. Scopriamo alcune curiosità sul rapper, dalla sua storia alla nascita di suoNicolas. Ild’arte J-Ax deriva dalla parola abbreviata Joker (J) e da Alex (Ax) abbreviazione del suo vero; Joker è il suo cattivo preferito (al quale, sembra, assomigli). A scuola è stato vittima di bullismo e al Corriere della Sera ha rivelato: “A scuola non c’erano ...

reportrai3 : L'ex parlamentare Fdi Pasquale Maietta, oggi autosospeso dal partito, intratteneva stretti rapporti con uno dei cap… - LegaSalvini : Mario Giordano: 'Ora la Cina dice che l’origine del Covid è l’Italia? Cari cinesi, dovete pagare per i danni che av… - repubblica : Covid, la Cina sposta in Italia l'origine del virus - clamax5 : @Animal_Genocide Oltre al fatto che l’Italia stessa avrebbe dovuto chiedere all’OMS lo stesso tipo di approfondimen… - francescolett11 : RT @GagliardoneS: “Origine del virus in Lombardia”, la Cina chiede all’OMS di indagare sull’Italia. Mi raccomando comprate cinese. -

Ultime Notizie dalla rete : origine del Covid, la Cina sposta in Italia l'origine del virus la Repubblica Soros sull'accordo Merkel con Ungheria e Polonia

Il compromesso con Polonia e Ungheria sul Recovery Found, il finanziere George Soros l'ha definito una resa tedesca. Non sfugge la definizione data a questi due stati, descritti come "membri canaglia" ...

nello shopping on line, sei

MANTOVA – Le festività natalizie sono alle porte e, tra le chiusure fisiche dei negozi e le limitazioni negli spostamenti, sono aumentati esponenzialmente gli acquisti sul web tramite la ...

Il compromesso con Polonia e Ungheria sul Recovery Found, il finanziere George Soros l'ha definito una resa tedesca. Non sfugge la definizione data a questi due stati, descritti come "membri canaglia" ...MANTOVA – Le festività natalizie sono alle porte e, tra le chiusure fisiche dei negozi e le limitazioni negli spostamenti, sono aumentati esponenzialmente gli acquisti sul web tramite la ...