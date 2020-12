Grande Fratello Vip, Luca Onestini contro Cristiano Malgioglio: «Non ricorda Ivana Mrazova? Lei in finale, tu fuori!» (Di sabato 12 dicembre 2020) Luca Onestini contro Cristiano Malgioglio, tornato recluso nella casa del Grande Fratello Vip. Cristiano Malgioglio ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e tra i concorrenti c’erano Luca Onestini e Ivana Mrazova. Durante l’attuale reclusione Cristiano Malgioglio ha più volte dimenticato il nome dei suoi ex coinquilini, usando talvolta soprannomi inventati. Tanto smemoratezza non è piaciuta a Luca Onestini che dal social ha voluto ricordare a Malgiolgio l’andamento della finale del Grande ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 12 dicembre 2020), tornato recluso nella casa delVip.ha preso parte alla seconda edizione delVip e tra i concorrenti c’erano. Durante l’attuale reclusioneha più volte dimenticato il nome dei suoi ex coinquilini, usando talvolta soprannomi inventati. Tanto smemoratezza non è piaciuta ache dal social ha volutore a Malgiolgio l’andamento delladel...

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - ifaallwithyou : Comunque se non ci fosse stato Tommaso Zorzi, Sonia Lorenzini non sarebbe mai entrata al grande fratello. Dovrebbe… - writtenhaz : @tuttoglitter Ma indovina chi è che non sa sfruttare le situazioni per fare un bel programma?? Esatto, proprio la p… -