Ferlaino: «Non ho mai parlato con Paolo Rossi, fu la Juve a convincerlo a non accettare il Napoli» (Di sabato 12 dicembre 2020) Ieri Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha dichiarato in radio che Pablito non accettò il Napoli perché Ferlaino non gli aveva garantito una squadra competitiva per lo scudetto. Repubblica Napoli ospita oggi la risposta di Ferlaino. «Una grande palla. Io ho comprato Paolo Rossi ma non ho mai parlato con lui. Ho saputo solo da un giornale che rifiutava». L’ex presidente continua raccontando il trambusto che scoppiò sui giornali quando si diffuse la notizia dell’acquisto di Rossi da parte del Napoli perché il presidente del Vicenza, Farina, era venuto meno al patto di riservatezza dando la notizia al Corriere dello Sport. «Letta la notizia, la Juventus si dà da fare. È ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 dicembre 2020) Ieri Federica Cappelletti, moglie di, ha dichiarato in radio che Pablito non accettò ilperchénon gli aveva garantito una squadra competitiva per lo scudetto. Repubblicaospita oggi la risposta di. «Una grande palla. Io ho compratoma non ho maicon lui. Ho saputo solo da un giornale che rifiutava». L’ex presidente continua raccontando il trambusto che scoppiò sui giornali quando si diffuse la notizia dell’acquisto dida parte delperché il presidente del Vicenza, Farina, era venuto meno al patto di riservatezza dando la notizia al Corriere dello Sport. «Letta la notizia, lantus si dà da fare. È ...

Ieri Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha dichiarato in radio che Pablito non accettò il Napoli perché Ferlaino non gli aveva garantito una squadra competitiva per lo scudetto. Repubblica ...

