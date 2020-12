F1, quando tornerà a vincere la Ferrari? Instabilità societaria e mancanza di un progetto: i tempi si prospettano lunghi… (Di sabato 12 dicembre 2020) A Maranello regna il caos. Sono state ore tempestose quelle per il Cavallino Rampante, alla vigilia del weekend dell’ultimo round del Mondiale 2020 di F1 ad Abu Dhabi. La notizia più importante delle ultime ore è la seguente: le dimissioni di Louis Camilleri con effetto immediato dal ruolo di amministratore delegato e membro del CdA di Ferrari. Un annuncio arrivato dalla stessa Casa di Maranello, con il presidente esecutivo John Elkann che: “Prendendo atto con dispiacere di tale decisione, ha annunciato che assumerà la carica di amministratore delegato ad interim, mentre il Consiglio di Amministrazione della Ferrari gestirà il processo già avviato di identificazione del successore di Camilleri“. Secondo quanto riportano le cronache, Camilleri avrebbe contratto il Covid-19, costretto al ricovero in ospedale (secondo Andrew Benson della BBC). ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) A Maranello regna il caos. Sono state ore tempestose quelle per il Cavallino Rampante, alla vigilia del weekend dell’ultimo round del Mondiale 2020 di F1 ad Abu Dhabi. La notizia più importante delle ultime ore è la seguente: le dimissioni di Louis Camilleri con effetto immediato dal ruolo di amministratore delegato e membro del CdA di. Un annuncio arrivato dalla stessa Casa di Maranello, con il presidente esecutivo John Elkann che: “Prendendo atto con dispiacere di tale decisione, ha annunciato che assumerà la carica di amministratore delegato ad interim, mentre il Consiglio di Amministrazione dellagestirà il processo già avviato di identificazione del successore di Camilleri“. Secondo quanto riportano le cronache, Camilleri avrebbe contratto il Covid-19, costretto al ricovero in ospedale (secondo Andrew Benson della BBC). ...

