Eki vince la terza edizione di All Together Now

(Di domenica 13 dicembre 2020) Eki - AllNow E’ l’indonesiano Eki il vincitore delladi AllNow, il game show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, che quest’anno ha visto J-Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo nelle vesti di giurati. Convinti i quattro e i 100 giurati del muro, al termine di un percorso durato per sei settimane, il 33enne ha battuto gli altri 6 finalisti del programma, portandosi a casa il premio in palio di 50.000 euro. Eki si è aggiudicato la vittoria grazie a quattro performance: nel primo step ha infatti eseguito Billie Jean di Michael Jackson, conquistando ben 100 punti. Ha poi avuto la meglio su Domenico Iervolino, cantando Man in The Mirror, in uno scontro ad eliminazione diretta ed ha duettato con Rita Pavone nel brano Cuore. Nella manche finale, che lo ha ...

VideoAndria : #andria: Savio Vurchio in finale conquista il terzo posto, Eki vince il premio – - AgoCannella : Eki vince la terza edizione di #AllTogetherNow Meritatissimo - MasterAb88 : Vince con merito Eki Complimenti a tutti. Michelle emozionatissima ringrazia tutti Brava, hai spaccato quest'anno… - MikyS03 : Eki vince la terza edizione di #AllTogetherNow - Topina2017 : RT @TvCircle1: #EKI vince la terza edizione di #AllTogetherNow - la musica è cambiata -

