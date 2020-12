Covid, l’appello di Aned per i pazienti dializzati e trapiantati: “Priorità per la vaccinazione, letalità del Covid 4 volte più alta” (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono circa 50mila in Italia i pazienti in dialisi e affetti da malattia renale. È per loro l’appello che Aned (l’Associazione nazionale emodializzati) ha rivolto al ministro della Salute, Roberto Speranza, al coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, al presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e ai vertici dell’Aifa. Le persone sottoposte a dialisi devono rientrare tra le categorie cui verrà somministrato il vaccino anti Covid in via prioritaria, chiede Aned, subito dopo il personale sanitario e gli over 80 in lungo degenza, e in contemporanea con i cittadini con più di 60 anni, gli insegnanti e le persone che soffrono di immunodeficienza. L’obiettivo è attivare al più presto un protocollo specifico per la somministrazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Sono circa 50mila in Italia iin dialisi e affetti da malattia renale. È per loroche(l’Associazione nazionale emo) ha rivolto al ministro della Salute, Roberto Speranza, al coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, al presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e ai vertici dell’Aifa. Le persone sottoposte a dialisi devono rientrare tra le categorie cui verrà somministrato il vaccino antiin via prioritaria, chiede, subito dopo il personale sanitario e gli over 80 in lungo degenza, e in contemporanea con i cittadini con più di 60 anni, gli insegnanti e le persone che soffrono di immunodeficienza. L’obiettivo è attivare al più presto un protocollo specifico per la somministrazione ...

