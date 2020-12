Cagliari Inter, i convocati di Di Francesco: rientrano Nandez e Simeone (Di sabato 12 dicembre 2020) Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro l’Inter Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita contro l’Inter. rientrano Nandez e Simeone, guariti dal Covid-19. Portieri: Aresti, Cragno, Vicario. Difensori: Pinna, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Zappa, Walukiewicz, Carboni. Centrocampisti: Rog, Marin, Caligara, Nandez, Oliva. Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Tramoni, Cerri, Pavoletti, Sottil, Contini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Eusebio Diha diramato la lista deiin vista della partita contro l’Eusebio Di, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista della partita contro l’, guariti dal Covid-19. Portieri: Aresti, Cragno, Vicario. Difensori: Pinna, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Zappa, Walukiewicz, Carboni. Centrocampisti: Rog, Marin, Caligara,, Oliva. Attaccanti:, Joao Pedro, Tramoni, Cerri, Pavoletti, Sottil, Contini. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #CagliariInter ?? Tutte le foto qui ?? - ZZiliani : Ora che, dopo il gol per fuorigioco attivo giustamente annullato in Borussia-Inter, far finta di niente non è più p… - Babbuozza_82 : RT @Vatenerazzurro1: Maurizio Biscardi il punto sull'Inter e l'avvicinamento al Cagliari - calcioepepe : Mi dite che succede se domani #Eriksen non gioca dall'inizio e l'#Inter perde a #Cagliari? - Nerazzurrisiamo : #Eriksen titolare e non solo, la vigilia di #CagliariInter -