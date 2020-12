Arcuri: a gennaio ci sarà il VaccineDay in tutta Europa (Di sabato 12 dicembre 2020) A gennaio probabilmente ci sara' un VaccineDay, un giorno in cui tutta la popolazione europea comincera' a essere vaccinata, nello stesso momento Leggi su firenzepost (Di sabato 12 dicembre 2020) Aprobabilmente ci sara' un, un giorno in cuila popolazione europea comincera' a essere vaccinata, nello stesso momento

FirenzePost : Arcuri: a gennaio ci sarà il VaccineDay in tutta Europa - ClaudioCrosara : @LaNotiziaTweet ma per voi il pensare a cose serie,come un Arcuri che si rifiuta di dare spiegazioni del perchè ha… - TerlizziGerard3 : RT @GiancarloDeRisi: Avete sentito Arcuri? La vaccinazione antiCovid, comincerà il 15 gennaio e sarà 'una grande vaccinazione europea perch… - psikonerd : Ma se lo Straordinario Arcuri ha detto non prima di metà gennaio, mentre per esempio, tedeschi e francesi partono p… - attilio2000 : Promemoria per #Conte e #Speranza: potete controllare che dal 1 gennaio 2021 ci siano le siringhe per iniettare il… -