Amnesty | allarmati per parole Zaki | Governo faccia di più

BOLOGNA, 12 DIC - "Amnesty International è veramente allarmata per le condizioni fisiche e mentali di Patrick Zaki che sembrano in via di deterioramento". Così all'ANSA il portavoce della ong in ...

BOLOGNA, 12 DIC - "Amnesty International è veramente allarmata per le condizioni fisiche e mentali di Patrick Zaki che sembrano in via di deterioramento". Così all'ANSA il portavoce della ong in Itali ...

Caso Zaki, una disperata lettera alla famiglia e richiesta di aiuto

La lettera pubblicata dagli attivisti sulla pagina Facebook "Patrick Libero" svela la disperazione dello studente detenuto.

