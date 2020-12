All Together Now, Dalila Cavalera: chi è fidanzata Michela (Di sabato 12 dicembre 2020) Arrivata in finale di All Together Now, la vita privata della cantante salentina Dalila Cavalera: chi è fidanzata Michela. (screenshot video)Nata nel 1997 a Nardò, in provincia di Lecce, Dalila Cavalera, che ha anche un nome d’arte, Dalala, è una delle finaliste dell’edizione 2020 di All Together Now. “Salgo per la prima volta su un palco così grande”, sono state le sue prime parole quando è entrata nel talent show. Nella prima serata, ha subito conquistato i giudici con una versione molto intensa di Gabri di Vasco Rossi. Leggi anche: All Together Now, chi è la cantante salentina Dalila Cavalera Dalila Cavalera, il coming out sulla ... Leggi su ck12 (Di sabato 12 dicembre 2020) Arrivata in finale di AllNow, la vita privata della cantante salentina: chi è. (screenshot video)Nata nel 1997 a Nardò, in provincia di Lecce,, che ha anche un nome d’arte, Dalala, è una delle finaliste dell’edizione 2020 di AllNow. “Salgo per la prima volta su un palco così grande”, sono state le sue prime parole quando è entrata nel talent show. Nella prima serata, ha subito conquistato i giudici con una versione molto intensa di Gabri di Vasco Rossi. Leggi anche: AllNow, chi è la cantante salentina, il coming out sulla ...

RengaOfficial : Questa sera finisce un’esperienza bellissima durante la quale mi sono veramente divertito ed emozionato insieme a v… - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 12 Dicembre 2020: La finale di All Together Now, tra Telethon: Festa di Natale, Ricomincio d.… - AstolfiAntonio : We're all in this together Siamo tutti nella stessa barca ???????????????? #COVID19 - Giornaleditalia : All Together Now 2020, il vincitore finale è…Eki in pole, ma Iervolino… - SocialArtistOF : #AllTogetherNow Questa sera su Canale 5, la finale di @alltogethernow. -