All Together Now 2020 streaming live e diretta tv | dove vedere la finale

Questa sera, sabato 12 dicembre 2020, su Canale 5 va in onda la sesta e ultima puntata, cioè la finale, di All Together Now 2020 – La musica è cambiata, show giunto alla terza edizione con alla conduzione Michelle Hunziker. Al suo fianco una giuria di Vip che si aggiunge al Muro Umano, composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo. Altra novità è il cast "fisso" dei 12 concorrenti che si sfideranno, nel corso delle sei puntate, per aggiudicarsi il premio finale di 50mila euro.

