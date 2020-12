All Together Now 2020, finale/ Diretta e vincitore: Eki batte Domenico Iervolino (Di domenica 13 dicembre 2020) All Together Now 2020, Diretta finale e vincitore 12 dicembre: duetti per i concorrenti finalisti con Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 13 dicembre 2020) AllNow12 dicembre: duetti per i concorrenti finalisti con Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone.

RengaOfficial : Questa sera finisce un’esperienza bellissima durante la quale mi sono veramente divertito ed emozionato insieme a v… - infoitcultura : Anna Tatangelo incanta con una minigonna vertiginosa ad All Together Now. Ma i fan notano un dettaglio: «Com'è poss… - AndreaGalastro : @Saverio_94 io non ne escooooo dalla prima volta che l’ho visto a all together now - decemvber16 : Cantano Man in the mirror a All together now e io penso solo ai due pirla #GFVIP - decemvber16 : Io appena ho sentito Man in the mirror a All together now sono saltata -