X Factor 2020 | Hell Raton e Casadilego cantano Stan di Eminem | il brano usciva 20 anni fa

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Vent’fa, uno dei brani più noti e ascoltati di. Durante la finale di Xdi ieri sera,– vincitrice dell’edizione– hanno interpretato ilin questione e i telespettatori hanno fatto un salto nel passato. Un passato in cuie Dido si avvicendavano in un videoclip dalle tinte horrorcore e che i millenials avranno fatto fatica a dimenticare. Certo è che si è trattata di un’interpretazione diversa, ma altrettanto hip pop.ha venduto, durante i primi2000, più di due milioni di copie nel mercato americano ed è collocato nel terzo disco di, The Marshall Mathers ...

Corriere : X Factor 2020, vince Casadilego Cattelan al termine annuncia: «Lascio il programma» - SkyTG24 : X Factor 2020, i Negramaro e il feat esclusivo con Madame. Video - SkyTG24 : Casadilego è la vincitrice di X Factor 2020 - itsallaboutemm : RT @GlobuloBianco: Io:”Ok ormai siamo a dicembre cos’altro può andare storto?” 2020:@alecattelan lascia X Factor #XF2020 - ale_tommo_ : RT @team_world: Ieri sera si è conclusa la 14esima edizione di #XFactor, se non hai seguito l'evento... ecco chi ha trionfato ? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020

Arriva, a sorpresa, appena prima dell’annuncio del vincitore, l’addio al programma dopo 10 anni, del suo conduttore Alessandro Cattelan: «Questa è stata la mia ultima puntata di X factor – ha detto em ...Per il film di Rai1 3,559 milioni di spettatori ed il 14,9%. Per Harry Potter e L'Ordine della Fenice 2,371 milioni di spettatori e 11,5% su Canale 5. La finale di XFactor in simulcast all'8%. Per Mas ...