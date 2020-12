Un portale per i "vaccinator". E i dati di Eni e Poste per il piano vaccini (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un portale per reclutare i “vaccinator” e una piattaforma strutturata sui dati anagrafici degli italiani già a disposizione di Eni e Poste per rendere la vaccinazione “più agevole e capillare”, spiegano dalla struttura commissariale. Lo spazio web per raccogliere le candidature di medici, infermieri e assistenti sanitari che dovranno somministrare il vaccino anti Covid è pronto, entrerà in funzione mercoledì prossimo, 16 dicembre. Il Commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, ha emanato l’avviso pubblico per assumere con un contratto a tempo determinato i vaccinator.Fino a 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, che dovranno somministrareil vaccino nelle 1500 strutture individuate sul territorio nazionale. Dal 16 dicembre potranno inviare la loro candidatura per via ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Unper reclutare i “” e una piattaforma strutturata suianagrafici degli italiani già a disposizione di Eni eper rendere la vaccinazione “più agevole e capillare”, spiegano dalla struttura commissariale. Lo spazio web per raccogliere le candidature di medici, infermieri e assistenti sanitari che dovranno somministrare il vaccino anti Covid è pronto, entrerà in funzione mercoledì prossimo, 16 dicembre. Il Commissario straordinario all’emergenza, Domenico Arcuri, ha emanato l’avviso pubblico per assumere con un contratto a tempo determinato i.Fino a 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, che dovranno somministrareil vaccino nelle 1500 strutture individuate sul territorio nazionale. Dal 16 dicembre potranno inviare la loro candidatura per via ...

Covid/ Arcuri: al via avviso pubblico per assumere 3mila medici e 12mila infermieri

