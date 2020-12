Traffico Roma del 11-12-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla relazione sulla Grande Raccordo Anulare sempre sostenuto ma senza disagi di rilievo iltra l’autostradaFiumicino a Tuscolana mentre all’interno gli spostamenti maggiori sono tra Cassia bis e Prenestinacomunque in diminuzione su via del Foro Italico come per gran parte del pomeriggioconcentra tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni e sulla tangenziale est sempre verso la stessa direzione circolazione intensa tra via dei Monti Tiburtini e le bivio A24 prudenza sulla Aurelia dove per un incidente non si escludono rallentamenti vicino Malagrotta Provenendo dasulla Pontina è risolto il precedente incidente in prossimità di Spinaceto sono aumentati gli spostamenti in e quest’ultima ora tra ...