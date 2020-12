Roma, ubriaco aggredisce la moglie davanti al figlioletto di 8 anni: le violenze duravano da anni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ancora una storia di violenza domestica, nella serata di ieri, in un’abitazione di via dei Trinci, in zona Pisana a Roma. Donna aggredita dal marito ubriaco davanti al figlioletto Una casalinga Romana di 45 anni è stata aggredita, al culmine di un litigio sorto per futili motivi, dal marito ubriaco, scena che si è palesata di fronte allo sguardo del loro figlio di appena 8 anni. Questa volta, però, la donna ha avuto il coraggio di chiamare il “112” e chiedere aiuto ai Carabinieri della Stazione Roma Bravetta che, raggiunto in breve tempo l’appartamento, hanno arrestato il marito violento – un Romano di 45 anni, con precedenti – e soccorso la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ancora una storia di violenza domestica, nella serata di ieri, in un’abitazione di via dei Trinci, in zona Pisana a. Donna aggredita dal maritoalUna casalingana di 45è stata aggredita, al culmine di un litigio sorto per futili motivi, dal marito, scena che si è palesata di fronte allo sguardo del loro figlio di appena 8. Questa volta, però, la donna ha avuto il coraggio di chiamare il “112” e chiedere aiuto ai Carabinieri della StazioneBravetta che, raggiunto in breve tempo l’appartamento, hanno arrestato il marito violento – unno di 45, con precedenti – e soccorso la ...

