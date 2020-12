Returnal | l' esclusiva PS5 dai creatori di Resogun in un nuovo trailer Annunciata la data di uscita

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Ai The Game Awards 2020 c'è stato spazio anche per, l'PS5 daidiche è tornata a mostrarsi in un. Il titolo è un action/shooter adrenalinico caratterizzato da una visuale in terza persona e incentrato su una sorta di ciclo di morte e rinascita da spezzare. Qui sotto potete vedere ilvideo condiviso in occasione dei TGA 2020 che ha svelato ladi, ovvero il 19 marzo 2021. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Returnal esclusiva

Ai The Game Awards 2020 c'è stato spazio anche per Returnal, l'esclusiva PS5 dai creatori di Resogun che è tornata a mostrarsi in un trailer. Il titolo è un action/shooter adrenalinico caratterizzato ...In occasione dei The Game Awards 2020 giunge l'annuncio della data di lancio di Returnal, in esclusiva PlayStation 5.