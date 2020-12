Record contagi: Germania verso lockdown più rigido (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Non si ferma la marcia del coronavirus in Europa che attanaglia la Germania della Cancelliera Merkel dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati oltre 32 mila nuovi contagi, in netto aumento rispetto al venerdì della settimana precedente. Ma c’è un altro dato ancor più preoccupante, quello che riguarda i decessi: con 604 vittime, sempre nelle 24 ore, superato il Record di due giorni fa, pari a 568 morti, quando la cancelliera Angela Merkel, in un discorso al Bundestag, si era rivolta ai tedeschi – e ai Laender tedeschi, poco convinti di introdurre nuove restrizioni in vista del Natale – definendo “inaccettabile” il prezzo di un numero così alto di vittime. Dal mese scorso, lockdown parziale, con ristoranti e bar chiusi e scuole e negozi aperti ma la Cancelliera ha più volte esortato i Laender ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 dicembre 2020) (Teleborsa) – Non si ferma la marcia del coronavirus in Europa che attanaglia ladella Cancelliera Merkel dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati oltre 32 mila nuovi, in netto aumento rispetto al venerdì della settimana precedente. Ma c’è un altro dato ancor più preoccupante, quello che riguarda i decessi: con 604 vittime, sempre nelle 24 ore, superato ildi due giorni fa, pari a 568 morti, quando la cancelliera Angela Merkel, in un discorso al Bundestag, si era rivolta ai tedeschi – e ai Laender tedeschi, poco convinti di introdurre nuove restrizioni in vista del Natale – definendo “inaccettabile” il prezzo di un numero così alto di vittime. Dal mese scorso,parziale, con ristoranti e bar chiusi e scuole e negozi aperti ma la Cancelliera ha più volte esortato i Laender ...

Agenzia_Ansa : #Covid, record in #Germania: quasi 30mila contagi e 600 morti nelle ultime 24 ore. Si rafforza l'ipotesi #lockdown… - m_spagna : RT @Virus1979C: Il modello tedesco non esiste. Ripeto da mesi che nessuno ha la ricetta magica. L’Istituto Robert Koch registra nuovi picch… - AndreawBenn : RT @Virus1979C: Il modello tedesco non esiste. Ripeto da mesi che nessuno ha la ricetta magica. L’Istituto Robert Koch registra nuovi picch… - ANSANuovaEuropa : Covid: record Germania, quasi 30mila contagi e 600 morti - GiaPettinelli : Covid: record Germania, quasi 30mila contagi e 600 morti -