Quando i poeti ritornano a casa (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mai come in questo surreale anno di pandemia gli espatriati come me si domandano se e come tornare a casa per Natale, intendendo per casa quella dei nonni, dei genitori giovani e forti, degli amici d’infanzia e della vita acerba. Giuro che a Milano sto da Dio, mi sento a casa, ma è un’altra, non quella casa lì, il mio entroterra marchigiano che assomiglia «all’Adriatico selvaggio» e «verde» come «i pascoli dei monti» abruzzesi che Gabriele d’Annunzio rievocò nostalgico nella sua poesia I pastori, e da cui io «me ne sono andato una sera», come Giuseppe Ungaretti dalla natia Alessandria d’Egitto «che ogni giorno s’empie di sole», raccontò il poeta sradicato nella sua Silenzio. Quest’anno potrei non tornare per le feste nella mia cara Fabriano (si vedrà). E voi che farete, tornerete a casa? Nel frattempo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Mai come in questo surreale anno di pandemia gli espatriati come me si domandano se e come tornare aper Natale, intendendo perquella dei nonni, dei genitori giovani e forti, degli amici d’infanzia e della vita acerba. Giuro che a Milano sto da Dio, mi sento a, ma è un’altra, non quellalì, il mio entroterra marchigiano che assomiglia «all’Adriatico selvaggio» e «verde» come «i pascoli dei monti» abruzzesi che Gabriele d’Annunzio rievocò nostalgico nella sua poesia I pastori, e da cui io «me ne sono andato una sera», come Giuseppe Ungaretti dalla natia Alessandria d’Egitto «che ogni giorno s’empie di sole», raccontò il poeta sradicato nella sua Silenzio. Quest’anno potrei non tornare per le feste nella mia cara Fabriano (si vedrà). E voi che farete, tornerete a? Nel frattempo ...

