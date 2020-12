Protesta a Mazara sotto casa di Bonafede: “Sui pescatori rapiti in Libia non ha detto una parola” (Di venerdì 11 dicembre 2020) I familiari dei pescatori rapiti in Libia ieri sono andati sotto casa dei genitori di Alfonso Bonafede. “Ministro dove sei?”, è stata la frase più gentile che sia stata proferita. Il Guardasigilli è nato e cresciuto a Mazara del Vallo. Tuttavia non ha speso una dichiarazione per i suoi concittadini. I familiari dei pescatori contro il loro concittadino Bonafede I familiari dei 18 pescatori sequestrati in Libia ieri hanno dato vita a una manifestazione di Protesta a Mazara del Vallo dopo la liberazione di una nave turca sequestrata il 5 dicembre scorso dalle milizie del generale Haftar. Quindi, dall’aula consiliare dove si trovavano riuniti, si sono spostati davanti ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) I familiari deiinieri sono andatidei genitori di Alfonso. “Ministro dove sei?”, è stata la frase più gentile che sia stata proferita. Il Guardasigilli è nato e cresciuto adel Vallo. Tuttavia non ha speso una dichiarazione per i suoi concittadini. I familiari deicontro il loro concittadinoI familiari dei 18sequestrati inieri hanno dato vita a una manifestazione didel Vallo dopo la liberazione di una nave turca sequestrata il 5 dicembre scorso dalle milizie del generale Haftar. Quindi, dall’aula consiliare dove si trovavano riuniti, si sono spostati davanti ...

