Paolo Rossi | | data funerale | che malattia aveva | chi sono i 3 figli

Leggi su chenews

(Di venerdì 11 dicembre 2020) L’ultimo saluto a: solo lui tre gol al Brasile! Ladel, i, lache lo ha sconfitto. Solo lui tre gol al Brasile!verrà sempre ricordato per la tripletta in Spagna ai blasonati verdeoro e alla coppa del mondo alzata al cielo. Ma non solo per questo l’Italia calcistica e non, piange il campione scomparso prematuramente, a 64 anni. ‘Pablito’ ha lasciato alla famiglia e a chi lo ha conosciuto, un carico di umanità e la tenacia: lui non voleva mai arrendersi, fino all’ultimo. “Non se ne voleva andare, l’ho abbracciato forte e gli ho detto: staccati da questo corpo, vai, basta soffrire, porto avanti io lee e i nostri progetti”. Le parole strazianti della moglie ...